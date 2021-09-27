​Слуцкий нарушил дисквалификацию, ситуацию рассмотрит КДК

Леонид Слуцкий не мог выполнять свои функции на гостевом матче «Рубина» против «Динамо», проходившем в воскресенье. Несмотря на дисквалификацию, Слуцкий был замечен в футбольном отсеке до начала поединка. Артур Григорьянц рассказал ТАСС, что эта ситуация будет рассмотрена на ближайшем заседании КДК, которое пройдёт в последний день сентября.

Напомним, что Леонид Слуцкий был дисквалифицирован из-за красной карточки, которую тренер получил в матче «Рубина» против «Зенита».

Добавим, что «Рубин» без Леонида Слуцкого на тренерской скамейке проиграл в воскресенье «Динамо» с результатом 0:2.