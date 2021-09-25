«Милан» нацелился на игрока «Локомотива»

Скауты «Милана» нашли усиление в российской Премьер-лиге. По сообщениям SC24 Sports, итальянский топ-клуб проявляет заинтересованность в услугах защитника московского «Локомотива» Станислава Магкеева.

Источник отмечает, что представители «россонери» уже давно следят за выступлениями 22-летнего футболиста. Пока «Милан» не делал предложений «железнодорожникам». Вполне вероятно, что итальянцы перейдут к решительным шагам в зимнее трансферное окно.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Магкеева составляет 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Станислав провел шесть матчей и получил желтую карточку. Его контракт с «Локо» рассчитан до середины 2024 года.