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Премьер-лига

Букмекер предлагает РПЛ 2 миллиарда рублей в год за сотрудничество

21 Сентября 2021 • 13:12 Комментировать

Российская Премьер-лига может сменить титульного спонсора по окончании текущего сезона. Как информирует «Рейтинг Букмекеров», одна из букмекерских компаний предложила РПЛ сотрудничество.

Стороны могут заключить контракт на четыре сезона. Согласно условиям договора, РПЛ получит восемь миллиардов рублей за время сотрудничества – по два миллиарда в год.

В настоящий момент спонсором турнира является банк «Тинькофф». Контракт со спонсором рассчитан до завершения сезона-2021/2022. Банк платит за сотрудничество 300 миллионов в год, что почти в семь раз меньше, чем предлагает букмекер.

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РПЛ
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