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«Спартак» хотел подписать звёздного игрока, выступающего в Серии А

20 Сентября 2021 • 13:28 Комментировать (2)

Московский «Спартак» мог усилиться звездным игроком в летнее трансферное окно, об этом рапортует Metaratings.ru.

«Красно-белые» проявляли интерес к полузащитнику сборной Армении и «Ромы» Генриху Мхитаряну. Российский клуб хотел подписать игрока бесплатно, поскольку его контракт истекал в конце июня. Однако сделка не состоялась из-за высокого оклада Мхитаряна – он получает 3,5 миллиона евро в год. Кроме того, против трансфера был агент Мино Райола, который отказался от такого варианта из-за комиссионных выплат.

В итоге Генрих заключил с «волками» новый однолетний договор. В нынешнем сезоне Серии А полузащитник сыграл четыре матча, забил гол и отдал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Генрих Мхитарян
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
20 Сентября 2021 в 13:44
В Спартак? Не-а. Лучше уж шаурму продавать!
Spirit
20 Сентября 2021 в 13:45
в итоге так и будет)
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