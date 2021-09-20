«Спартак» хотел подписать звёздного игрока, выступающего в Серии А

Московский «Спартак» мог усилиться звездным игроком в летнее трансферное окно, об этом рапортует Metaratings.ru.

«Красно-белые» проявляли интерес к полузащитнику сборной Армении и «Ромы» Генриху Мхитаряну. Российский клуб хотел подписать игрока бесплатно, поскольку его контракт истекал в конце июня. Однако сделка не состоялась из-за высокого оклада Мхитаряна – он получает 3,5 миллиона евро в год. Кроме того, против трансфера был агент Мино Райола, который отказался от такого варианта из-за комиссионных выплат.

В итоге Генрих заключил с «волками» новый однолетний договор. В нынешнем сезоне Серии А полузащитник сыграл четыре матча, забил гол и отдал ассист.