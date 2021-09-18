Миллиардер Богуславский: «В российском футболе высокий уровень коррупции»

Миллиардер Леонид Богуславский, который является болельщиком московского «Спартака», рассказал, почему не собирается инвестировать деньги в российский футбол.

Богуславский заявил, что у него есть желание и возможности начать свою деятельность в футбольной среде, но только не в России. Причина такой позиции – ситуация в стране. По его словам, экономика в отечественном чемпионате не является выгодной для инвестора.

Также бизнесмен объяснил, что часть денег, которые может получить акционер клуба, забирают третьи стороны. «В российском футболе высокий уровень коррупции», - подытожил Богуславский свою речь в интервью «Спорт-Экспрессу».