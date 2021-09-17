Тренер академии «Торино»: «Российские игроки сидят в зоне комфорта и боятся настоящего футбола»

Гази Наири – весьма интересный для России персонаж. Он – бывший футболист юношеской сборной Туниса, который в свое время предпочел учебу профессиональному футболу, поступив в Запорожский национальный университет на Факультет физического воспитания. Параллельно он продолжал играть в футбол на любительском уровне, а после выпуска стал тренером. Не так давно Гази переехал в Россию. Сначала он работал в академии Дмитрия Аленичева, где был единственными иностранным тренером, а потом перебрался в Сочи. Там он работает в официальной академии итальянского «Торино».

– Расскажите, как сами стали заниматься футболом и как стали профессиональным футболистом?

– Я начал заниматься футболом рано, когда мне было четыре года. Мне очень повезло, потому что у меня было спортивное окружение: папа – бывший футболист, мама – бывшая гандболистка. Как и все дети, я гонял мяч во дворе. Однажды ко мне подошел мужчина, сказал, что у него есть команда и предложил к ней присоединиться. Там меня заметил уже профессиональный клуб из соседнего города, который выкупил мой трансфер. Оттуда меня начали вызывать в юношескую сборную Туниса. В 16 лет я подписал первый профессиональный контракт и на неплохом для Туниса уровне играл где-то до 23-х лет. Тогда я был вынужден переехать на Украину из-за учебы, поступив в университет. Там я продолжил играть в футбол – на КФК, на первенство области, параллельно учась в вузе.

– Как оказались в России?

– Я оказался России случайно. Я познакомился с супругой. Когда мы поняли, что будем вместе, мы поженились и перебрались в Россию. Первые полтора года я жил в Москве – работал тренером в детской школе у Дмитрия Аленичева. После этого меня пригласили в академию «Торино» в Сочи.

– В чем основная проблема российского футбола?

– Если честно, футбол в России очень странный. Я до сих пор пытаюсь его понять, но никак не могу этого сделать. По всей стране очень много школ, каждая из которых учит по-разному, работает по-своему, прививает очень разный футбол и отношение к нему. Нет системы. Талантов в этой огромной стране очень много – в каждом уголке они есть. Проблема в том, что эти дети часто попадают не к тем тренерам, которые заинтересованы не в том, чтобы развить профессионального футболиста, а в том, чтоб получить результат здесь и сейчас, не задумываясь о будущем. Это приводит к тому, что дети с маленького возраста начинают бояться играть, бояться обвести, боятся брать на себя игру. Либо эти дети попадают не к тем скаутам или агентам, у которых интерес – только деньги, которые они требуют даже за организацию обычных просмотров.

Еще один важный момент. В России, если футболист заиграл на хорошем уровне год-полтора, ему уже не надо ехать за границу. Он оказывается в зоне комфорта – сидит тут спокойно, боится давления. Он боится поехать за границу и увидеть настоящий футбол – труд и работу. Здесь же он приходит на тренировку с утра, потом едет домой, потом приезжает вечером, бегает часа полтора и дальше тусуется всю ночь. А в Европе все по-другому – там люди трудятся с утра до вечера. Это проблема для наших футболистов. Очень хочу, чтобы Российский футбольный союз ненадолго забыл про сборную и немного обратил внимание на детский футбол в маленьких городах, где нужно строить стадионы, где нужно поддерживать академии, которые реально хотят работать.

– Сейчас в России появляется много молодых талантливых футболистов: Захарян, Пиняев, Иосифов, который уехал играть в Испанию. Кого еще можете отметить в российских клубах из молодых игроков?

– Я сейчас не очень пристально слежу за российским чемпионатом. Но я точно могу отметить, что за последние два года московское «Динамо» сильно изменило стратегию своего развития – начало делать акцент на развитие собственных молодых футболистов. Сейчас в основной команде уже играет постоянно 3-5 собственных воспитанников. Это правильно. Если российским клубам нужны свои молодые футболисты, нужно деньги из бюджетов выделять не только на покупки игроков, а на развитие воспитанников.

– В России существует лимит на легионеров. Его ввели, чтобы дать российским футболистам, в том числе и молодым, больше времени на поле. Есть ли что-то похожее в тунисском футболе? Как относитесь к лимиту на легионеров? От него больше пользы или вреда?

– С проблемой легионеров я столкнулся, когда ещё играл на Украине. В Тунисе есть похожая схема. С одной стороны, это хорошо, но с другой – не очень. Нашим игрокам надо играть с легионерами, но лишь с теми, кто сильнее – не надо везти в страну иностранцев, которые играют на одном уровне с нашими. Лимит – это тоже хорошо. Он заставляет тщательнее подходить к выбору иностранного футболиста. Но в любой лиге мира, в любом сильно клубе, что в Германии, что в Испании, есть легионеры. У некоторых клубов на этом завязаны экономика – купля и продажа футболистов, рекламные контракты, пассивный доход от реализации формы. Но мое мнение, что в мою команду должен приехать только тот легионер, который играет на уровень лучше моих ребят. Иначе он просто не нужен.