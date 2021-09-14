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Премьер-лига

Хонда стал игроком литовской «Судувы» официально

14 Сентября 2021 • 17:29 Комментировать

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда подписал контракт с литовской «Судувой», передаёт пресс-служба клуба. 

Игрок перешёл в литовскую команду на правах свободного агента. Его соглашение будет рассчитано до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что Хонда был игроком ЦСКА с 2010 по 2014 год. За это время он сыграл 127 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 29 результативных передач. В Европе он также известен по выступлениям за «Милан». Последним его клубом был азербайджанский «Нефтчи», который он покинул 1 июля этого года.

Также на его счету 98 матчей в составе сборной Японии.

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Евро-Футбол.Ру,
Кейсуке Хонда Судува
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