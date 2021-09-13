Прогноз на матч «Рубин» - «Урал» от Бубнова

Бывший игрок столичного «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей встрече казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 2:0. У «Рубина» должны вернуться Деспотович и Кварацхелия - казанцы предстанут более опасной командой. «Урал» же является аутсайдером РПЛ по игре», - приводит слова аналитика Sportbox.

Поединок «Рубин» - «Урал» пройдет на стадионе «Казань Арена» в понедельник, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем казанский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице, а клуб из Екатеринбурга располагается на 16-й строчке.