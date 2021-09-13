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Премьер-лига

Прогноз на матч «Рубин» - «Урал» от Бубнова

13 Сентября 2021 • 11:04 Комментировать

Бывший игрок столичного «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей встрече казанского «Рубина» и екатеринбургского «Урала» в рамках седьмого тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 2:0. У «Рубина» должны вернуться Деспотович и Кварацхелия - казанцы предстанут более опасной командой. «Урал» же является аутсайдером РПЛ по игре», - приводит слова аналитика Sportbox.

Поединок «Рубин» - «Урал» пройдет на стадионе «Казань Арена» в понедельник, 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем казанский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице, а клуб из Екатеринбурга располагается на 16-й строчке.

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13.09  18:30 Рубин ... Урал 1.6 3.95 6.2
13.09  19:30 Ростов ... Краснодар 3.15 3.45 2.32
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