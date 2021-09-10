Шмурнов устроил скандал в студии с Андроновым

Известный футбольный комментатор Александр Шмурнов устроил скандал в студии со своим коллегой Алексеем Андроновым, передаёт телеграм-канал «Первый спорт».

Отмечается, что комментатора разозлило сравнение сборных Швеции и России. Шмурнов разозлился, кинул в Андронова кепку и заявил о закрытии шоу. При этом, он также неоднократно обозвал своего коллегу, используя при этом нецензурную лексику.

Напомним, что Шмурнов и Андронов были ведущими шоу на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров». В нем они обсуждали самые интересные и актуальные моменты в мире футбола, в частности последние матчи сборной России.