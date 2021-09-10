Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 113 Комментарии
Премьер-лига

Шмурнов устроил скандал в студии с Андроновым

10 Сентября 2021 • 11:52 Комментировать

Известный футбольный комментатор Александр Шмурнов устроил скандал в студии со своим коллегой Алексеем Андроновым, передаёт телеграм-канал «Первый спорт».

Отмечается, что комментатора разозлило сравнение сборных Швеции и России. Шмурнов разозлился, кинул в Андронова кепку и заявил о закрытии шоу. При этом, он также неоднократно обозвал своего коллегу, используя при этом нецензурную лексику.

Напомним, что Шмурнов и Андронов были ведущими шоу на YouTube-канале «Рейтинг Букмекеров». В нем они обсуждали самые интересные и актуальные моменты в мире футбола, в частности последние матчи сборной России.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Андронов Александр Шмурнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
11:52 · Россия. Премьер-лига
Шмурнов устроил скандал в студии с Андроновым
11:40 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Лимит убил целое поколение»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Смолов - главная звезда РПЛ после ухода Влашича»
09:15 · Россия. Премьер-лига
«Милан» готов платить Азмуну больше, чем «Зенит» 1 слухи
09:03 · Россия. Премьер-лига
Хабиб оценил бойцовские навыки Джикии
00:54 · Россия. Премьер-лига
Роспотребнадзор подал в суд на РПЛ и стадион «Калининград» - на арене проходил матч за Суперкубок России
09 Сентября
21:19 · Россия. Премьер-лига
Смольников мог оказаться в хорватском чемпионате
19:56 · Россия. Премьер-лига
​Представитель только одного клуба РПЛ проголосовал против тендера на медиаправа
19:20 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ анонсировала тендер на реализацию медиаправ и определила сроки
18:53 · Россия. Премьер-лига
​В тендере на показ РПЛ ожидается пять участников 2
18:37 · Россия. Премьер-лига
​Арустамян объяснил, почему переход Кастильехо в ЦСКА сорвался
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Зе Луиш отреагировал за свою отзаявку 1
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Большинство клубов РПЛ склоняются к отклонению предложения «Матч ТВ»
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Камано прилетел в Москву
15:49 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» рассказал о состоянии Антона Миранчука
Все новости
Рекомендуем