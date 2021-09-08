​Уткин считает, что Канделаки «слили» с «Матч ТВ»

В среду стало известно об ходе Тины Канделаки с «Матч ТВ», где она работала на должности генерального продюсера. Канделаки пошла на повышение – теперь она будет заместителем гендиректора «Газпром-Медиа».

Известный журналист Василий Уткин, который очень часто критиковал Тину Канделаки, сделал репост из телеграм-канала «Кровавая барыня». В этой публикации предполагается, что Канделаки попросту «слили» с «Матч ТВ», и теперь она будет «формально что-то возглавлять, не имея никакого влияния».

Уткин написал, что он разделяет такую позицию, и что ему даже не пришлось ничего дополнять.