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Премьер-лига

​Уткин считает, что Канделаки «слили» с «Матч ТВ»

08 Сентября 2021 • 16:47 Комментировать

В среду стало известно об ходе Тины Канделаки с «Матч ТВ», где она работала на должности генерального продюсера. Канделаки пошла на повышение – теперь она будет заместителем гендиректора «Газпром-Медиа».

Известный журналист Василий Уткин, который очень часто критиковал Тину Канделаки, сделал репост из телеграм-канала «Кровавая барыня». В этой публикации предполагается, что Канделаки попросту «слили» с «Матч ТВ», и теперь она будет «формально что-то возглавлять, не имея никакого влияния».

Уткин написал, что он разделяет такую позицию, и что ему даже не пришлось ничего дополнять.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Тина Канделаки Матч ТВ
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