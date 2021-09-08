Джикия: «Жаль, что Мирзов ушёл из «Спартака»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что сожалеет об уходе из команды хавбека Резиуана Мирзова. Полузащитник отправился на правах аренды в подмосковные «Химки».

«Думаю позвонить Резиуану, пообщаться. Я расстроен, что он ушел. Но жизнь продолжается», - поведал Георгий в интервью каналу «Футбольный Биги» на Youtube.

Прошлый сезон чемпионата России 28-летний полузащитник также провел в «Химках». Мирзов принял участие в 17 встречах Премьер-лиги, забил шесть голов и сделал результативную передачу.

Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан до середины 2022 года.