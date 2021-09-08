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Премьер-лига

Джикия: «Жаль, что Мирзов ушёл из «Спартака»

08 Сентября 2021 • 11:33 Комментировать (1)

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что сожалеет об уходе из команды хавбека Резиуана Мирзова. Полузащитник отправился на правах аренды в подмосковные «Химки».

«Думаю позвонить Резиуану, пообщаться. Я расстроен, что он ушел. Но жизнь продолжается», - поведал Георгий в интервью каналу «Футбольный Биги» на Youtube.

Прошлый сезон чемпионата России 28-летний полузащитник также провел в «Химках». Мирзов принял участие в 17 встречах Премьер-лиги, забил шесть голов и сделал результативную передачу.

Контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан до середины 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Резиуан Мирзов Георгий Джикия
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Комментарии (1)
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Резидент
08 Сентября 2021 в 12:43
А вот болельщики в восторге от его ухода. К сожалению, он не захватил с собой целую группу "одарённых" игроков: Ещенко, Ломовицкий, Ребров, Кутепов, Рассказов, Хендрикс...
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