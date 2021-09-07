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Премьер-лига

​Чепчугов вызвал Гинера на ринг

07 Сентября 2021 • 21:52 Комментировать

Сергей Чепчугов снова принялся делать странные публикации на своей страничке в «Инстаграме». На этот раз экс-голкипер ЦСКА решил вызвать на боксёрский поединок президента московских армейцев Евгения Гинера.

Минувшим летом Сергей Чепчугов смог, наконец, трудоустроиться после паузы в карьере. 36-летний вратарь выступает за «Енисей-2» в ФНЛ-2 – третьем по рангу футбольном дивизионе России. В семи матчах первенства в сезоне 2021/2022 Чепчугов пропустил девять голов.

Добавим, что Сергей Чепчугов не попал в заявку «Енисея-2» на последний матч против «Знамени Труда», который проходил 4 сентября. Ранее Чепчугов играл по 90 минут во всех играх сезона.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер Сергей Чепчугов
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