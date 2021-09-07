Лунёв: «Зенит» - лучший в России, поэтому в другие клубы РПЛ переходить желания не было»

Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв рассказал, что не рассматривал варианты продолжения карьеры в РПЛ после истечения контракта с петербургским «Зенитом».

«Россию не рассматривал. «Зенит» - лучшая команда России. Так что в другие российские клубы переходить желания не было», - рассказал футболист в беседе с корреспондентом Sport24.

Лунёв стал игроком «Байера» в минувшее летнее трансферное окно. Андрей заключил с «фармацевтами» двухлетний трудовой договор.

Цвета «Зенита» голкипер защищал с 2017 по 2021 год. В чемпионате России он провел 90 матчей и пропустил 68 голов.