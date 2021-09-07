Лунёв рассказал, почему покинул «Зенит»

Российский вратарь Андрей Лунёв, перешедший в летнее трансферное окно в леверкузенский «Байер», рассказал о причинах своего ухода из петербургского «Зенита».

В интервью Sport24 голкипер заявил, что он руководствовался желанием прогрессировать. Второй причиной стало отношение со стороны руководства «сине-бело-голубых».

«Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное», - высказался футболист.

29-летний голкипер подписал с «Байером» двухлетнее трудовое соглашение. Лунёв пока является резервистом в немецком клубе, проигрывая конкуренцию Лукашу Градецки.