Жириновский: «Нельзя, чтобы у нас пропали легионеры. В СССР мы уже отказались от интернета»

31 сентября проходило общее собрание клубов российской Премьер-лиги, на котором должен был решиться вопрос отмены лимита на легионеров. Но, прийти в общему знаменателю так и не удалось.

Своими мыслями касательно возможных реформ поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сказал, что с одной стороны хочет видеть в отечественном чемпионате только российских футболистов. С другой же стороны, политик не поддерживает идею полного отказа от зарубежных игроков.

«Нельзя, чтобы у нас пропали легионеры. В СССР мы уже отказались от интернета и других вещей, хотя это могли придумать мы, а не США», - прокомментировал Жириновский ситуацию в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что следующее заседание представителей РПЛ запланировано на первое октября.