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Премьер-лига

Жириновский: «Нельзя, чтобы у нас пропали легионеры. В СССР мы уже отказались от интернета»

04 Сентября 2021 • 10:30 Комментировать (1)

31 сентября проходило общее собрание клубов российской Премьер-лиги, на котором должен был решиться вопрос отмены лимита на легионеров. Но, прийти в общему знаменателю так и не удалось.

Своими мыслями касательно возможных реформ поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сказал, что с одной стороны хочет видеть в отечественном чемпионате только российских футболистов. С другой же стороны, политик не поддерживает идею полного отказа от зарубежных игроков.

«Нельзя, чтобы у нас пропали легионеры. В СССР мы уже отказались от интернета и других вещей, хотя это могли придумать мы, а не США», - прокомментировал Жириновский ситуацию в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что следующее заседание представителей РПЛ запланировано на первое октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Жириновский лимит на легионеров РПЛ
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
04 Сентября 2021 в 10:51
А можно чтобы пропали такие как Жириновский?
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