Колосков поддержал идею введения потолка зарплат в РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил за представленную идею введения потолка зарплат в российской Премьер-лиге.

Колосков считает, что это может стать дополнительной мотивацией для игроков, которым гарантированы огромные деньги даже в случае неутешительных результатов. «Безусловно, надо регулировать уровень заработной платы. У наших футболистов слишком высокие зарплаты и очень низкое качество игры», - приводит слова бывшего президента РФС Sport24.

При этом, Колоском подметил, что будет трудно определиться с конечной цифрой лимита. Но, с другой стороны, он полагает, что любые реформы в этом вопросе пойдут российскому футболу на пользу.