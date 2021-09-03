Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением по поводу активной летней трансферной кампании «железнодорожников».

- Успеваете следить за трансферами «Локомотива»?

- Да, я слежу. В команду приходят качественные футболисты. Взять последнего новичка – атакующего полузащитника Анджорина, который пришел из «Челси». В этом английском клубе нет неквалифицированных игроков, поэтому его аренда должна усилить «железнодорожников».

- Еще одним приобретением «Локомотива» стал полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили. Нужен ли он «железнодорожникам»?

- Такие решения в команде принимаются ни за один день, есть службы, которые отвечают за трансферы. А что касается его перспектив в команде, только по прошествии времени можно будет сделать выводы о том, правильным ли был этот трансфер.

- А что скажете по поводу прихода еще одного «армейца» – Тикнизяна, который считался одним из главных талантов ЦСКА?

- Это молодой футболист, россиянин. Хорошее приобретение. Но опять же, все зависит от того, как он впишется в состав. Но если «Локомотив» решил его купить, значит, рассчитывает на него. Думаю, что и Марадишвили, и Тикнизяна сто процентов берут под состав, а там уже время покажет, как все получится.

- Еще один новобранец Бека-Бека поиграл во всех юношеских сборных Франции и имел приглашения от клубов Лиги 1, но предпочел «Локомотив». Он для вас темная лошадка?

- Для меня сейчас все новички являются темными лошадками. Но раз их брали, значит, оценивали и понимают, для чего приглашают. Тем более, за некоторых платили большие деньги. Сейчас неправильно давать оценку этим трансферам, потому что надо смотреть, как новички впишутся в команду и как будут себя проявлять.

- «Локомотив» купил нападающего Керка и при этом отзаявил Зе Луиша. Как это расцениваете, ведь Зе Луиш уже адаптирован к нашей лиге.

- Зе Луиш мне очень нравился. Когда он пришел в прошлом сезоне, то был одним из лучших игроков в составе «железнодорожников». Не знаю, в чем там дело. Может быть есть какая-то конфликтная ситуация. Но то, что это квалифицированный футболист, не подлежит сомнению. Для меня выглядит странным, если его убрали из заявки ради Керка. Но может быть, по нему есть какое-то предложение. Я слышал, что у него травма, но если она несерьезная, то это для меня опять же выглядит странным, потому что Зе Луиш хорошо себя проявлял.

- На усиление центра защиты после ухода Чорлуки купили Едвая и Ненахова. Кто-то из них сможет заменить Чорлуку?

- По опыту и харизме, думаю, что нет. Посмотрим.

- Вас не удивляет такое обилие покупок, ведь команда выглядела крепкой и нуждалась разве что в точечном усилении?

- Видимо, руководство хочет обновить состав, перезагрузиться. В этом я не вижу ничего странного. Любая команда в определенное время требует обновления, если хочет двигаться вперед.

- Перед «Локомотивом» стоит задача занять второе место по итогам чемпионата, дающее право играть в квалификации Лиги чемпионов. Такие приобретения упрощают эту задачу?

- Занять второе место вполне реально, но конкуренция очень приличная. Понятно, что решить эту задачу будет непросто любому клубу.

Елена Григорьевская