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Премьер-лига

​В РПЛ дали комментарий по поводу телеправ

02 Сентября 2021 • 20:15 Комментировать

В Премьер-лиге России дали комментарий по поводу телевизионных прав на фоне обсуждения этой темы в СМИ и в кругу болельщиков.

Лига сообщила о том, что в рамках действующего договора «Матч ТВ» имеет приоритетное право сделать новое предложение и обсудить его. Предложение уже было получено и будет обсуждаться с клубами.

РПЛ отметила, что давать какие-либо комментарии по поводу других предложений она пока не будет.

Чемпионат России возобновится после паузы на матчи сборных, а именно 11 сентября. На текущий момент лидером Премьер-лиги является «Зенит», набравший 14 очков в шести турах.

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