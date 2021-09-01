Гендиректор «Рубина»: «Хвича пока остаётся, предложения от «Тоттенхэма» не поступило»

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия в ближайшее время не покинет казанский «Рубин». Об этом в интервью РБК заявил гендиректор российского клуба Рустем Сайманов.

«Хвича пока остается в «Рубине». Предложения от «Тоттенхэма» не поступило», - заявил руководитель.

Ранее сообщалось о переговорах между казанским и лондонским клубами. «Шпоры» якобы были готовы заплатить за 20-летнего футболиста 20 миллионов евро.

В составе «Рубина» Кварацхелия выступает с июля 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне РПЛ грузинский полузащитник забил один гол в четырех встречах.