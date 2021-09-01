После трёх лет в ЦСКА Никола Влашич сделал следующий шаг в своей карьере, перебравшись в «Вест Хэм». О трансфере было официально объявлено в последний день лета.

Пресс-служба ЦСКА опубликовала на клубном канале в YouTube видео, посвящённое Николе Влашичу. Видео с названием «Спасибо, Никс!» получилось довольно трогательным.

За ЦСКА Никола Влашич провёл 108 матчей в различных соревнованиях. В них хорватский полузащитник отметился 13 голами и 20 результативными передачами на партнёров.

Добавим, что ЦСКА после шести прошедших туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице.