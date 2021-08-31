​Предлагаемый формат РПЛ нуждается в дополнительной проработке – клубы

Во вторник состоялось общее собрание клубов РПЛ. По его итогам пресс-служба лиги выпустила сообщение в телеграм-канале. В нём говорится, что участники собрания посчитали предлагаемый формат «Юпитер-16» нуждающимся в дополнительной проработке. Речь идёт о вопросах стоимости медиаправ, составления календаря и принципов спортивной справедливости.

Отметим, что формат «Юпитер-16» предполагает 24 тура классического чемпионата с последующим разделением команд на две группы. В первую попадают места с 1 по 6, а во вторую – с 7 по 16. В первой группе затем проводится 10 туров в два круга, а во второй – 9 туров в один круг.