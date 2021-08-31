Общее собрание членов РПЛ закончилось: что решили

Сегодня состоялось общее собрание членов РПЛ, на котором должны были обсудить вопросы по реформе чемпионата России и изменению лимита на легионеров.

Отмечается, что никаких решений по поводу реформы чемпионата и по лимиту клубы не приняли. Следующее заседание состоится 1 октября, передаёт телеграм-канал «ЭкСпорт».

Напомним, что ранее президент РФС Александр Дюков предложил клубам РПЛ отменить лимит на легионеров в чемпионате России. Большинство клубов высказалось за переход на схему «10+15».

Руководство «Рубина» предложило полную отмену лимита. Президент «Урала», в свою очередь, заявил, что он является сторонником лимита и считает, что его нужно сохранить.