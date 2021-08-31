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Премьер-лига

Общее собрание членов РПЛ закончилось: что решили

31 Августа 2021 • 18:07 Комментировать

Сегодня состоялось общее собрание членов РПЛ, на котором должны были обсудить вопросы по реформе чемпионата России и изменению лимита на легионеров.

Отмечается, что никаких решений по поводу реформы чемпионата и по лимиту клубы не приняли. Следующее заседание состоится 1 октября, передаёт телеграм-канал «ЭкСпорт».

Напомним, что ранее президент РФС Александр Дюков предложил клубам РПЛ отменить лимит на легионеров в чемпионате России. Большинство клубов высказалось за переход на схему «10+15». 

Руководство «Рубина» предложило полную отмену лимита. Президент «Урала», в свою очередь, заявил, что он является сторонником лимита и считает, что его нужно сохранить.

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Евро-Футбол.Ру,
лимит на легионеров РПЛ
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