Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Николы Влашича из стана «армейцев» в «Вест Хэм».

«Он давно уже ведь хотел уйти. И его отец всегда говорил, что Никола хочет играть в Англии. У Влашича уже не было такого настроя на игры за ЦСКА. «Армейцы» правильно сделали, что отдали его, плюс еще и заработали.

Наверное, они уже присматриваются, кто может прийти на его место. Хотя, у ЦСКА достаточно игроков, которые могут забить. Влашич к тому же в этом сезоне почти не играл. Я думаю, что его уход не так страшен. Да, это хороший футболист, но он нужен такой, который играл до этого сезона. А если у него уже нет желания играть за ЦСКА, то лучше отпустить. Его отец же сказал, что он начал улыбаться, когда подписал контракт с «Вест Хэмом». Считаю, ЦСКА принял правильное решение - отпустить», - сказал Тарханов.

Влашич подписал с «Вест Хэмом» долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.