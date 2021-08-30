Тульский «Арсенал» публично заявил о своей позиции относительно возможных реформ в РПЛ

Завтра, 31 августа, должно пройти общее заседание клубов российской Премьер-лиги, на котором будет решаться ряд организационных вопросов. Один из них – возможная отмена или смягчение лимита на легионеров.

Тульский «Арсенал» открыто объявил о том, какую позицию будет отстаивать во время собрания. Во-первых, «канониры» выступают за «гладкий» сезон в два круга, не поддерживая новые предлагаемые форматы. Во-вторых, клуб считает, что правила лимита в последние несколько лет очень часто меняются, но при этом команда из Тулы проголосует за смягчение ограничений и систему «10+15».

Также «Арсенал» сообщил, что выступает против резких и радикальных изменениий в российском футболе.