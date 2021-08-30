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ЦСКА поделится суммой трансфера Влашича с «Эвертоном» слухи

30 Августа 2021 • 19:17 Комментировать (1)

Никола Влашич близок к тому, чтобы сменить ЦСКА на «Вест Хэм». Сумма сделки должна составить 30 миллионов евро. Как сообщает sportske novosti, «армейцы» в рамках этой сделки получат 22,5 миллиона евро. Ещё 7,5 миллиона евро московский клуб выплатит «Эвертону» в рамках договорённости между клубами. По данным источника, ЦСКА и «Эвертон» договаривались, что если «армейцы» будут продавать Влашича хотя бы за 15 миллионов евро, то половина от этой суммы будет положена мерсисайдскому клубу.

Отмечается, что «Хайдук», первый клуб Николы Влашича, за счёт этой сделки заработает приблизительно 800 тысяч евро.

Напомним, что Никола Влашич играет за ЦСКА с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Superzina
30 Августа 2021 в 19:23
Эвертон при продаже ЦСКА сделал реально большую скидку .
Вероятно тогда обе стороны и оценили ее так .
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