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​ЦСКА снова отправил Гайча в аренду, теперь - в Испанию официально

30 Августа 2021 • 16:25 Комментировать

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч снова отправился в аренду. На официальном сайте московских «армейцев» сообщается о том, что сезон 2021/2022 аргентинец проведёт в испанской «Уэске». Этот клуб выступает в Сегунде – во втором по рангу футбольном дивизионе Испании.

Стоит сказать, что вторую часть прошлого сезона Адольфо Гайч провёл в «Беневенто». В 15 играх Серии А Гайч забил дважды, но команда всё же вылетела из элитного итальянского дивизиона.

Что до ЦСКА, то 22-летний Адольфо Гайч после перехода из «Сан-Лоренсо» провёл за москвичей 19 матчей и забил всего лишь раз.

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