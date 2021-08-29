«Локомотив» согласовал переход игрока «Утрехта»

Московский «Локомотив» согласовал с нидерландским «Утрехтом» переход игрока середины поля – Гирано Керка. Вероятно, футболист прилетит в столицу России 31 августа, как раз до закрытия трансферного окна в Европе.

Все детали уже договорены, не хватает лишь подписей в соответствующих документах. Контракт Керка с уже его бывшим клубом действовал до 2023 года.

В текущей кампании Эредивизи Керк принял участие в двух поединках за «Утрехт», но ни точными ударами, ни голевыми передачами на партнёров не отмечался. Сегодня команда Керка в рамках третьего тура голландского чемпионата обыграла «Твенте» 3:1 и поднялся на третью строку турнирной таблицы.