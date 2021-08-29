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«Локомотив» согласовал переход игрока «Утрехта»

29 Августа 2021 • 17:17 Комментировать

Московский «Локомотив» согласовал с нидерландским «Утрехтом» переход игрока середины поля – Гирано Керка. Вероятно, футболист прилетит в столицу России 31 августа, как раз до закрытия трансферного окна в Европе.

Все детали уже договорены, не хватает лишь подписей в соответствующих документах. Контракт Керка с уже его бывшим клубом действовал до 2023 года.

В текущей кампании Эредивизи Керк принял участие в двух поединках за «Утрехт», но ни точными ударами, ни голевыми передачами на партнёров не отмечался. Сегодня команда Керка в рамках третьего тура голландского чемпионата обыграла «Твенте» 3:1 и поднялся на третью строку турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Утрехт Трансферы футбола - лето 2021 Гьяно Керк
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