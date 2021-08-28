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Премьер-лига

Канчельскис: «Предлагать выкупать места на легионеров – наглость со стороны «Зенита»

28 Августа 2021 • 14:45 Комментировать (4)

В прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением насчет предстоящего голосования клубов в вопросе за отмену лимита на легионеров в РПЛ.

Канчельскис заявил, что не поддерживает предложенные питерским «Зенитом» идеи. Более того, он подчеркнул, что ему не нравится манера ведения дел в исполнении клуба. Экс-игрок «МЮ» отдельно отменил момент, что действующий чемпион России предлагал за дополнительную плату выкупать места на иностранных игроков в заявке. «Это наглость со стороны «Зенита» - предлагать выкупать легионеров у небогатых клубов. Все должны быть в равных условиях», - цитирует слова эксперта Sport24.

Напомним, что встреча представителей клубов Премьер-лиги запланирована на 31 августа. На ней должно быть принято окончательное решение.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис лимит на легионеров РПЛ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Валерий Валерий
28 Августа 2021 в 15:03
Для не богатых клубов это доп деньги, а для зенита возможность выигрывать что то в европе, зарабатывать деньги и увеличивать заявку в ЛЧ и ЛЕ...ну что за глупость не понимать этого.
Don sangre
28 Августа 2021 в 15:07
Выигрывать что то в Европе!? Где и когда?
Don sangre
28 Августа 2021 в 15:01
все равно все понимают что не равны. Зенит может позволить себе более качественных легов чем например те же Ростов или Урал. Я считаю что должен быть налог на легионеров но зная нашу страну сомневаюсь что деньги из него будут доходить до СДЮШ. надо чтобы чтобы клубы сами развивались и искали доходы.
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