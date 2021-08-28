Канчельскис: «Предлагать выкупать места на легионеров – наглость со стороны «Зенита»

В прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением насчет предстоящего голосования клубов в вопросе за отмену лимита на легионеров в РПЛ.

Канчельскис заявил, что не поддерживает предложенные питерским «Зенитом» идеи. Более того, он подчеркнул, что ему не нравится манера ведения дел в исполнении клуба. Экс-игрок «МЮ» отдельно отменил момент, что действующий чемпион России предлагал за дополнительную плату выкупать места на иностранных игроков в заявке. «Это наглость со стороны «Зенита» - предлагать выкупать легионеров у небогатых клубов. Все должны быть в равных условиях», - цитирует слова эксперта Sport24.

Напомним, что встреча представителей клубов Премьер-лиги запланирована на 31 августа. На ней должно быть принято окончательное решение.