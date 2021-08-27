Пятница, 27 августа, стала знаменательным днем для российской Премьер-лиги. Сегодня ей исполнилось 20 лет.

Как информирует пресс-служба соревнований, 27 августа 2001 года было создано некоммерческое партнерство «РФПЛ», которое с 2002-го начало заниматься проведением чемпионата России по футболу.

В своем обращении РПЛ поздравила всех своих президентов, а также руководителей, сотрудников и футболистов клубов, участвующих в турнире.

По случаю юбилея Премьер-лига в своем официальном твиттер-аккаунте представила новый логотип.