Пятница, 27 августа, стала знаменательным днем для российской Премьер-лиги. Сегодня ей исполнилось 20 лет.
Как информирует пресс-служба соревнований, 27 августа 2001 года было создано некоммерческое партнерство «РФПЛ», которое с 2002-го начало заниматься проведением чемпионата России по футболу.
В своем обращении РПЛ поздравила всех своих президентов, а также руководителей, сотрудников и футболистов клубов, участвующих в турнире.
По случаю юбилея Премьер-лига в своем официальном твиттер-аккаунте представила новый логотип.
Нам 20 лет! https://t.co/0sXw6RxF8S— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 27, 2021