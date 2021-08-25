Путин спас ещё один российский клуб: Объясняем, почему это плохо

Владимир Путин во время празднования 800-летия Нижнего Новгорода поручил найти спонсора для местного футбольного клуба. Это уже не первый раз, когда Президент пытается спасти российскую футбольную команду. Пока ничего хорошего из этого не выходило.

В минувшие выходные один из старейших городов России Нижний Новгород праздновал своё 800-летие. Масштабная развлекательная программа, концерты, шоу, подарки. Говорят, на празднества из бюджета выделили порядка 200 миллионов рублей.

Местное министерство спорта рапортовало о том, что Владимир Путин дал команду найти спонсора для «Нижнего Новгорода», в том числе среди госкорпораций. Пока же команда будет финансироваться из бюджета нижегородской области.

Депутаты тут же подсуетились и изыскали дополнительно целых 350 миллионов рулей на местный футбольный клуб. Интересно, что ещё месяц назад министр спорта России Олег Матыцин заявил, что федеральные власти по предложению всё того же Путина решили исключить бюджетное финансирование для «спорта высоких достижений».

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Матыцин, на самом деле, озвучил правильную и вполне логичную мысль – развивать профессиональные клубы, в том числе футбольные, за счет местных бюджетов – это утопия.

Если взглянуть на российский футбол, то подавляющее большинство команд сидит на «игле» регионального финансирования. Это порочно и неправильно, что бюджет региона тратится на многомиллионные зарплаты футболистов. Все топовые европейские чемпионаты уже давно построили систему, когда клуб либо существует за счет спонсоров и иных дотаций, либо не существует вовсе. Это рынок, и в России есть вполне себе положительные примеры таких стратегий вроде «Краснодара» или «Спартака».

«Нижний Новгород» – один из многих клубов, которые сидят на бюджетных деньгах. Учитывая явные экономические проблемы в России, тянуть команду уровня Премьер-лиги для региона – тяжелая кабала. За примерами далеко ходить не надо – вспомним почивший в том сезоне «Тамбов».

Да, Путин хочет порадовать нижегородцев, которые заслужили команду в Премьер-лиге. Только вот вся эта поддержка за счет государства – медвежья услуга.

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Путин уже не первый раз пытается спасти региональные команды. Самый яркий пример – это, конечно же, «Томь». В 2010-м губернатор Томской области Виктор Кресс дошёл до Путина с просьбой помочь спасти местную команду. А баннер «В Томске должен быть футбол» с изображением Путина долгое время красовался на местном стадионе. И что из этого вышло? Ничего. Да, «Томь» немного попылила в РПЛ, затем в ФНЛ, то и дело находясь на грани банкротства. Ситуация не то что не улучшилась, она стремительно ухудшилась.

Кажется, в российском футболе настал тот период, когда нужно принять волевое решение и пустить клубы на самоокупаемость. Даже если это приведет к тому, что останется 10-12 команд, рано или поздно рыночная экономика приведет к тому, что клубы начнут жить по средствам, а бюджеты перестанут мучиться, выплачивая колоссальные деньги своим местным командам.