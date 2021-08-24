Мамаев рассказал о сотрудничестве с Сёминым в «Ростове»

Футболист средней линии «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своих впечатлениях от работы под руководством наставника команды Юрия Сёмина.

В интервью Нобелю Арустамяну на «Матч ТВ» Мамаев отметил, что Сёмин – тот, кто ему нужен, так как 74-летний тренер всё ещё голоден к победам. Также Павел заявил, что него и Сёмина схожие цели, и полузащитнику интересно работать со специалистом.

Павел Мамаев защищает цвета «Ростова» с 2020 года. За это время он отыграл на поле 22 матча за ростовчан и 4 раза отметился взятиями ворот соперников.

Ранее стало известно, что по причине выхода интервью с Павлом Мамаевым, «Матч ТВ» покинул Нобель Арустамян.