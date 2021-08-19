Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 138 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Газизов отреагировал на аренду Урунова

19 Августа 2021 • 13:27 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Полузащитник Остон Урунов сегодня, 19 августа, вернулся в «Уфу» из столичного «Спартака» на правах аренды. Сделку прокомментировал гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов.

«Аренда с правом выкупа. Это выгодно и для «Спартака», и для «Уфы», и для самого игрока. Урунов идет в «Уфу», чтобы доказать», - приводит слова руководителя «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, за сколько «Уфа» может выкупить контракт 20-летнего футболиста у «красно-белых».

В минувшем сезоне Премьер-лиги Остон уже выступал за уфимский коллектив на правах аренды. Хавбек принял участие в восьми встречах, в которых не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Газизов Остон Урунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Августа
14:58 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пошутил по поводу новой формы «Ювентуса» фото
14:27 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Тюкавин не сбавит обороты после приглашения в сборную России»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Динамо» высказался о возможном трансфере Евгеньева в ЦСКА
13:27 · Россия. Премьер-лига
Газизов отреагировал на аренду Урунова
13:15 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, за сколько «Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака»
12:43 · Россия. ФНЛ
КДК оштрафовал «Знамя Труда» на миллион рублей и снял с клуба три очка
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о возвращении Урунова в «Уфу» официально
12:12 · Россия. Премьер-лига
КДК оштрафовал Слуцкого, Виторию и Семака
11:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на защитника сборной Колумбии
10:45 · Россия. Премьер-лига
Сотрудник РФС сыграл свадьбу в футболке Месси 4 фото
09:33 · Россия. Премьер-лига
Глушаков поздравил жену с возвращением в футбол
09:19 · Россия. Премьер-лига
Баскетболистка Вадеева назвала главную проблему футбола в России
09:11 · Россия. Премьер-лига
Де Вильена может продолжить карьеру в турецком топ-клубе
08:16 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма возможного трансфера Жиго в «Торино»
08:07 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предложил 12 млн евро за бразильского защитника, но получил отказ
Все новости
Рекомендуем
 