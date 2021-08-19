Газизов отреагировал на аренду Урунова

Полузащитник Остон Урунов сегодня, 19 августа, вернулся в «Уфу» из столичного «Спартака» на правах аренды. Сделку прокомментировал гендиректор башкирского клуба Шамиль Газизов.

«Аренда с правом выкупа. Это выгодно и для «Спартака», и для «Уфы», и для самого игрока. Урунов идет в «Уфу», чтобы доказать», - приводит слова руководителя «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, за сколько «Уфа» может выкупить контракт 20-летнего футболиста у «красно-белых».

В минувшем сезоне Премьер-лиги Остон уже выступал за уфимский коллектив на правах аренды. Хавбек принял участие в восьми встречах, в которых не отметился голевыми действиями.