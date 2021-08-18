«Уфа» может выкупить у «Спартака» Урунова через сезон

Раскрыты детали арендного соглашения «Уфы» и «Спартака» по полузащитнику Остону Урунову. Уфимский клуб сможет выкупить футболиста у москвичей через сезон за миллион евро. Об этом сообщает Metaratings.

Сообщается, что официально об аренде Урунова может быть объявлено завтра. За аренду Урунова «Уфа» не заплатит «Спартаку» ничего, но вот потенциальный выкуп будет стоит уфимцам одного миллиона евро.

Во второй части минувшего сезона футболист уже выступал за «Уфу» на правах аренды, проведя в футболке клуба 8 поединков. При этом ни голов, ни результативных передач в активе Урунова не было.