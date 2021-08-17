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Россия. Премьер-лига

Петржела: «Зенит» никогда не сможет выиграть ЛЧ, даже отмена лимита не поможет»

17 Августа 2021 • 11:15 Комментировать (1)
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Известный футбольный специалист Властимил Петржела, поработавший некоторое время у руля петербургского «Зенита», высказался о перспективах «сине-бело-голубых» в еврокубках в случае отмены лимита на иностранных футболистов в России.

«У «Зенита» повышаются шансы хорошо выступить. Но все равно, «Зенит» никогда не сможет выиграть ЛЧ, даже отмена лимита в этом не поможет», - передает слова тренера Sport24.

Ранее сообщалось, что РФС собирается обсудить с клубами отмену лимита на иностранцев. В настоящий момент ограничение на легионеров в Премьер-лиге действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.

Благодаря победе в минувшем розыгрыше РПЛ петербургский клуб стартует в Лиге чемпионов с групповой стадии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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Комментарии (1)
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ARTUR
17 Августа 2021 в 12:00
опять же не правильная трактовка , не Зенит не сможет выиграть , не сможет выиграть НИ ОДНА КОМАНДА ИЗ РПЛ , вас просто нет в той тусе , для разнообразия конечно же участвуют ,это будет допускатся , для того что бы создать видимость спортивного соревнования , но это касается не только России , и многих других ,,малышей ,, на футбольном рынке . Для даунов которые тут плакали и продолжают радеть за Супер лигу , это создается что бы ВАМИ ТАМ И НЕ ПАХЛО , вы сможете только по телику посмотреть на а ля ,,свои ,, команды ...
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