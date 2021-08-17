Петржела: «Зенит» никогда не сможет выиграть ЛЧ, даже отмена лимита не поможет»

Известный футбольный специалист Властимил Петржела, поработавший некоторое время у руля петербургского «Зенита», высказался о перспективах «сине-бело-голубых» в еврокубках в случае отмены лимита на иностранных футболистов в России.

«У «Зенита» повышаются шансы хорошо выступить. Но все равно, «Зенит» никогда не сможет выиграть ЛЧ, даже отмена лимита в этом не поможет», - передает слова тренера Sport24.

Ранее сообщалось, что РФС собирается обсудить с клубами отмену лимита на иностранцев. В настоящий момент ограничение на легионеров в Премьер-лиге действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.

Благодаря победе в минувшем розыгрыше РПЛ петербургский клуб стартует в Лиге чемпионов с групповой стадии.