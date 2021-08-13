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Россия. Премьер-лига

Месси будет играть с Роналду, Мбаппе испугался конкуренции с Лионелем, а в «Спартаке» новый скандал – в главных слухах недели рубрика

13 Августа 2021 • 13:54 Комментировать
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В главных слухах недели вы узнаете о том, когда Лионель Месси и Криштиану Роналду могут стать одноклубниками, как Килиан Мбаппе отреагировал на переход Лионеля Месси в «ПСЖ», и что за новый конфликт разгорелся вокруг «Спартака». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси будет играть с Роналду

«ПСЖ» серьёзным образом усилил состав команды этим летом. Останавливаться на достигнутом в Париже не собираются. Если верить слухам, руководители гранда Лиги 1 после подписания Лионеля Месси думают о подписании другой звезды европейского футбола последних полутора десятков лет – Криштиану Роналду. «ПСЖ» планирует заполучить португальца в свои ряды следующим летом, и тогда мечта многих фанатов увидеть Месси и Роналду в составе одной команды может воплотиться в жизнь.

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УЕФА изменит правила финансового фэйр-плей

Правила финансового фэйр-плей в европейском футболе могут измениться в обозримом будущем. В СМИ говорят о том, что УЕФА предложит новые правила финансового регулирования в сентябре. Речь пойдёт о потолке заработных плат по примеру Испании. Так, например, участники еврокубковых турниров не должны будут тратить на заработные платы более 70% от своих доходов. Если какой-то клуб будет нарушать эти правила, то он будет платить так называемый «налог на роскошь».

Мбаппе испугался конкуренции с Месси

Килиан Мбаппе остаётся в центре трансферных слухов. Поговаривают, что талантливый форвард не желает продлевать контракт с «ПСЖ». Подписание клубом Лионеля Месси якобы пришлось не по душе Мбаппе. Футболист опасается оказаться в тени связки Месси – Неймар, которая эффективно показывала себя в «Барселоне». Если верить слухам, у Мбаппе нет проблем с Месси, но форвард хочет быть главной фигурой проекта, а в сложившейся ситуации за этот статус придётся конкурировать. Килиана такая перспектива не устраивает.

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«Реал» попробует подписать Мбаппе

В то же время слухи говорят о том, что «Реал» намерен попробовать заполучить Килиана Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна. Мадридский клуб подготовит предложение для «ПСЖ» в размере 120 миллионов евро. «Сливочные» надеются, что подписание Лионеля Месси сделает парижан более сговорчивыми в переговорах по Мбаппе. При этом в случае отказала в Мадриде готовы подождать год и подписать Килиана как свободного агента.

В «Спартаке» новый скандал

Чуть больше недели назад «Спартак» остался без спортивного директора. Дмитрий Попов объяснял свой уход недоверием со стороны владельца клуба Леонида Федуна. Появившиеся на неделе слухи говорят  о том, что Федун обвинил Попова в мошенничестве. Так, на владельца «Спартака» вышел некий агент, который предложил осуществить трансфер Гонсало Монтиэля за 5 миллионов евро. Ранее же Федуну поступило сообщение от Попова о возможности провернуть сделку за 12,5 миллиона евро. Владелец московского клуба усомнился в честности Дмитрия, что и спровоцировало разрыв трудовых отношений сторон.

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