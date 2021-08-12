​Карпин оценил возможность выступлений Жиго за сборную России

В российском футбольном обществе идут разговоры о возможной натурализации для сборной России защитника «Спартака» Самуэля Жиго. Комментарий на этот счёт дал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Любой тренер – и клубный и сборной – будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших игроков.

Буду ли я инициировать вопрос получения Жиго паспорта? Нет, я ничего не инициирую. Будет этот игрок с паспортом или вдруг появится где-то за пределами страны игрок с русским паспортом – естественно, будем его рассматривать. При условии того, что он играет на определённом уровне и может принести сборной России пользу», - рассказал Карпин. Видео с его словами появилось на канале Нобеля Арустамяна в YouTube.