Шелия сможет принять участие в следующем матче «Ахмата»

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия сможет принять участие в матче своей команды в четвертом туре российского чемпионата. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

По данным источника, КДК РФС отменил красную карточку, полученную вратарём в матче третьего игрового дня против казанского «Рубина». Решение об удалении голкипера, принятое главным арбитром встречи с казанцами, Павла Кукуяна, признали ошибочным.

После матча с «Рубином» главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, а также его помощник Юрий Нагайцев раскритиковали работу главного судьи и его бригады на поединке. Как известно, «Ахмат» уступил «Рубину» (1:2).

Следующий матч в РПЛ «Ахмат» проведет на своем поле против московского «Динамо» 14 августа.