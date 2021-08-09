​Миладиновича перевели из реанимации в обычную палату

Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович остаётся в больнице, но его состояние улучшилось. Как сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против», футболист был переведён из реанимации в обычную палату.

Напомним, что в субботнем матче против «Спартака» Иван Миладинович получил травму головы по итогам столкновения с форвардом московской команды Эсекелем Понсе. У футболиста «Нижнего Новгорода» выявили ушибленную рану и закрытую черепно-мозговую травму.

На текущий момент «Нижний Новгород» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В трёх стартовых турах нижегородцы набрали 7 очков.