Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 214 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Россия. Премьер-лига

Фомин - о возможном чемпионстве «Динамо»: «Всё в наших руках»

09 Августа 2021 • 11:22 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о перспективах своей команды в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

«Бело-голубые» начали новый сезон чемпионата России с трех побед подряд. В рамках четвертого тура Премьер-лиги подопечные Сандро Шварца на выезде сыграют против грозненского «Ахмата».

В текущем сезоне РПЛ Фомин отметился четырьмя забитыми мячами (три - с пенальти) в трех проведенных встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
09 Августа 2021 в 13:21
Любят у нас короновать без короны)))) пока динамики показывают симпатичный футбол. Вряд ли выиграют чемпионат но з могут зацепится за призовое место при условии если будут так играть как вчера.. Но чемпионат он долгий.....
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.08  19:00 Сочи ... Урал 1.7 3.6 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Августа
12:26 · Россия. Премьер-лига
Правительство разрешило продажу пива на стадионах 2
11:29 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Жду Фомина в сборной России»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Фомин - о возможном чемпионстве «Динамо»: «Всё в наших руках» 1
09:34 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подписал защитника «Беневенто» официально
09:17 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готовит предложение по Ляичу 3
09:11 · Россия. Премьер-лига
Бубнов сделал прогноз на матч «Сочи» - «Урал»
08:17 · Россия. Премьер-лига
«Байер» не смог договориться с «Зенитом» по трансферу Азмуна 1
06:50 · Россия. Премьер-лига
Как зарабатывают футболисты вне футбольного поля 2
02:04 · Россия. Премьер-лига
Сочи - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:54 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ахмата»: «Без Кукуяна с ВАР «Рубин» с его миллионами — полный ноль» 1
00:20 · Россия. Премьер-лига
Хакшабанович высказался о своей игре в составе «Рубина»
00:05 · Россия. Премьер-лига
Шварц высказался об игре против ЦСКА
08 Августа
23:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, сыграет ли Фернандес на чемпионате мира
23:23 · Россия. Премьер-лига
Масалитин поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче против «Динамо»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Как очередной дубль Фомина позволил «Динамо» обыграть ЦСКА - видео видео
Все новости
Рекомендуем
 