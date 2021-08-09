Фомин - о возможном чемпионстве «Динамо»: «Всё в наших руках»

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением о перспективах своей команды в борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«У нас молодая команда, немножко злая и голодная. Все в наших руках. Надо играть и получать удовольствие», - передает слова футболиста «Спорт-экспресс».

«Бело-голубые» начали новый сезон чемпионата России с трех побед подряд. В рамках четвертого тура Премьер-лиги подопечные Сандро Шварца на выезде сыграют против грозненского «Ахмата».

В текущем сезоне РПЛ Фомин отметился четырьмя забитыми мячами (три - с пенальти) в трех проведенных встречах.