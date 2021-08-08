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Россия. Премьер-лига

​Фукс и Гайч начнут тренировки с ЦСКА на следующей неделе

08 Августа 2021 • 15:41 Комментировать
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На официальном сайте ЦСКА была размещена информация о том, когда в расположение команды вернутся футболисты, выступавшие на Олимпиаде. Бразилец Бруно Фукс прилетит в Москву уже 8 августа, а аргентинец Адольфо Гайч – 9 августа. Последний задержался в Европе для оформления итальянского паспорта. Фукс и Гайч начнут тренироваться на следующей неделе.

Добавим, что Бруно Фукс стал олимпийским чемпионом Игр в Токио. В финале футбольного турнира сборная Бразилии обыграла Испанию со счётом 2:1.

Стоит отметить, что вторую часть прошлого сезона Адольфо Гайч провёл в аренде в итальянском «Беневенто».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч Бруно Фукс
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