​Фукс и Гайч начнут тренировки с ЦСКА на следующей неделе

На официальном сайте ЦСКА была размещена информация о том, когда в расположение команды вернутся футболисты, выступавшие на Олимпиаде. Бразилец Бруно Фукс прилетит в Москву уже 8 августа, а аргентинец Адольфо Гайч – 9 августа. Последний задержался в Европе для оформления итальянского паспорта. Фукс и Гайч начнут тренироваться на следующей неделе.

Добавим, что Бруно Фукс стал олимпийским чемпионом Игр в Токио. В финале футбольного турнира сборная Бразилии обыграла Испанию со счётом 2:1.

Стоит отметить, что вторую часть прошлого сезона Адольфо Гайч провёл в аренде в итальянском «Беневенто».