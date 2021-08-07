Бывший нападающий луганской «Зари», ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал форму Артёма Дзюбы и московского «Спартака».

- Дзюба стал вообще никакой, нулевой. Он в тени, как будто обиделся на свою судьбу. Может, перенервничал из-за того, что Черчесова из сборной сняли. Некому теперь честь отдавать будет.

И «Спартак» тоже нулевой. Некого будет Карпину в сборную вызывать. Почему Семак не выпускает Мостового на нормальное время? Ну разыгрывайте его, молодого! Посмотрите, как он бежит, сколько у него тестостерона! А Ерохин молодец, в хорошем стиле забивает.

Семак симпатизирует Дзюбе? Да поймите вы, что в футболе хороших ребят нету! Главное –быть полезным на зелёном прямоугольнике. Забивай – и будут тебя хвалить. Сила Дзюбы в чём была? В том, что он забивал, что бы он ни делал. А сейчас его заклюют хейтеры.