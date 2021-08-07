«Что за бредятина?»: Генича возмутила зарплата директора «Спартака»

Комментатор Константин Генич высказался насчет заработной платы, которую получал в московском «Спартаке» спортивный директор Дмитрий Попов.

«Как у спортивного директора «Спартака» может быть зарплата 400 тысяч?! Что за бредятина?», - написал в своем телеграм-канале комментатор.

Напомним, что на днях Попов со скандалом покинул московский клуба. У функционера возникли разногласия с высшим руководством «красно-белых».

После своего ухода Дмитрий создал канал в «Телеграме», где уже второй день конфликтует с Заремой Салиховой, женой Леонида Федуна.