​Салихова: «Я не бросила Тедеско даже после позорного поражения от «Уфы»

Дмитрий Попов после ухода с должности спортивного директора «Спартака» создал телеграм-канал и принялся публиковать скриншоты переписки с Заремой Салиховой. Судя по этой переписке, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна весной выступала за уход Доменико Тедеско с должности главного тренера.

В новой своей публикации в «Телеграме» Салихова объясняет содержание переписки намерением прощупать каждого сотрудника клуба. Зарема уверяет, что никогда не была против Тедеско.

«Я его [Тедеско] никогда не бросала, даже после болезненного позорного поражения от «Уфы». Мне удалось при этом всём паноптикуме сохранить атмосферу в офисе, тренер работал, его требования выполнялись, и команда заняла второе место», - написала Салихова.