Агент Эдуардо Рубен Карлос, представляющий интересы защитника «Андерлехта» Микаэля Мурильо, рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» о том, почему переговоры со «Спартаком» были завершены.

«Андерлехт» не отказывался от переговоров совсем. Просто в какой-то момент переговоров клуб решил, что не собирается продавать Мурильо в это трансферное окно в любой клуб. На этом разговоры прекратились», - высказался агент.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего Микаэля Мурильо, способного играть как справа, так и в центре оборонительной линии, в 4 миллиона евро.