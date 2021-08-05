Непомнящий: «Кварацхелия способен заиграть в европейском клубе»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике «Рубина» Хвиче Кварацхелие.

Он отметил, что грузин является очень интересным игроком, которому нужно попасть к правильному тренеру, чтобы раскрыть свой потенциал. Также Непомнящий сказал, что Хвича поедет в Европу играть, а не сидеть на замене, как некоторые игроки, и выразил надежду, что футболист сумеет адаптироваться в Европе.

Кроме этого, тренер заявил, что грузин - скромный парень, который способен заиграть в Европе. Непомнящий добавил, что полузащитнику не надо переходить в другие российские клубы, передаёт Sport24.

Напомним, что Кварацхелия перешёл в «Рубин» из грузинского «Рустави» в 2019 году на правах свободного агента. В этом сезоне на его счету два матча в РПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.