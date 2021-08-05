​Попов оформил отставку из «Спартака»

Слова Дмитрия Попова об отставке с должности спортивного директора «Спартака» были не просто эмоциями. В четверг функционер официально оформил свой уход, о чём стало известно «Спорт-Экспрессу».

Ранее Дмитрий Попов рассказывал, что он почувствовал недоверие на фоне разногласий с Леонидом Федуном по трансферным вопросам. Также Попов говорил, что не хочет быть «терпилой» на фоне критики со стороны Заремы Салиховой – супруги владельца «Спартака».

Напомним, что в среду вечером «Спартак» со счётом 0:2 проиграл на своём поле «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов.