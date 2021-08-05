«Ростов» объявил о переходе из «Аль-Айна» защитника Баштуша. 30-летний анголец перебрался в ростовский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Баштуш уже выступал за «Ростов» в период с 2013 по 2016 год. За это время защитник провёл за «жёлто-синих» 84 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами. После этого на протяжении четырёх лет представитель Анголы защищал цвета римского «Лацио».

Напомним, что в четверг, 5 августа, к работе с «Ростовом» на должности главного тренера приступил Юрий Сёмин. Опытный специалист подписал контракт на два ближайших сезона.