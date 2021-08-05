Экс-защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Юрия Сёмина главным тренером «Ростова».

- Сёмин – очень опытный тренер, который не раз приводил «Локомотив» к чемпионству, он знает о футболе очень много, и у него набита рука в российском чемпионате. «Ростов» назначил Сёмина, чтобы удержаться на плаву и минимизировать риски. Ну и не надо забывать, что приход такого человека, как Сёмин, всегда хорошо воспринимается спонсорами клуба. То есть они понимают, что их деньги в надёжном тренере.

Возьмёт ли теперь «Ростов» игроков специально под Сёмина? Если бы ростовский клуб был дочерней командой «Локомотива», а у Сёмина были бы хорошие отношения с руководством «железнодорожников», то те могли бы помочь ростовчанам, отправив туда ряд футболистов. Но в нынешней ситуации такое вряд ли случится. Кого «Ростов» сам наскребёт на трансферном рынке, теми он и будет играть.