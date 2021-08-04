«Милан» готов повторить предложение «Зенита» по Влашичу

Хорватский хавбек Никола Влашич по-прежнему является одной из приоритетных трансферных целей «Милана». «Россонери» готовятся сделать новое предложение ЦСКА по трансферу полузащитника, об этом рапортует Milan News.

Итальянский клуб хочет сначала продать Йенса Хауге в «Айнтрахт», чтобы потом использовать вырученные деньги в переговорах по трансферу Влашича. «Милан» готов увеличить свое предложение по хорвату до 25 миллионов евро.

Ранее аналогичную сумму за футболиста предложил петербургский «Зенит».

Никола выступает за «армейцев» с 2018 года. Контракт игрока рассчитан до окончания сезона-2023/2024.