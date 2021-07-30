«Гремио» не договорился со «Спартаком» по трансферу Педро Роши

«Гремио» пока не может договориться с московским «Спартаком» по трансферу форварда Педро Роши, об этом сообщает в твиттер-аккаунте FBI Tricolor.

Бразильцы вступили в переговоры с «красно-белыми», однако обсуждение сделки зашло в тупик. «Гремио» хотел арендовать Рошу с равным разделением оклада футболиста, однако москвичей не устроили такие условия. «Спартак» рассчитывает оформить полноценную продажу нападающего.

Ранее сообщалось, что Педро договорился с «мушкетёрами» о подписании трудового договора.

Педро стал игроком «красно-белых» четыре года назад. Его трансфер обошелся москвичам в 12 миллионов евро.